Zidane, la signature surprise en France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attenant de savoir si Zinedine Zidane reprendra le flambeau de Didier Deschamps en équipe de France après la Coupe du Monde 2026, l'ancien entraîneur du Real Madrid vient de boucler la signature d'un nouveau complexe de Foot à 5. Un deal acté du côté de Toulouges, dans le sud-ouest de la France.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane apparait déjà comme étant la grandissime favori pour venir remplacer Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Ce dernier a acté son départ, prévu après la Coupe du Monde 2026, et il a déjà validé la piste Zidane pour lui succéder dans un entretien accordé au Parisien ces derniers jours.

Deschamps valide Zidane en équipe de France

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président », a indiqué Deschamps. Mais en attendant, Zidane continue son business de Foot à 5 en France.

Zidane signe un deal à 5M€

Selon les révélations de l'Indépendant, l'ancien meneur de jeu du Real Madrid vient de signer un deal pour implanter l'un de ses complexes sportif Z5 du côté de Toulouges, dans le Sud-Ouest de la France. Un investissement qui avoisine les 5M€ pour Zidane et son entourage, et il s'agit de son quatrième centre après Istres, Aix-en-Provence et Turin.