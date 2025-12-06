Daniel Riolo sur Canal+, la décision complètement folle !

Aujourd'hui, Daniel Riolo est l'une des figures de RMC et de l'After Foot. Mais voilà que l'histoire aurait pu être totalement différente. En effet, si on remonte il y a quelques jours, le journaliste se trouvait sur TPS. C'est alors que Riolo avait choisi de recaler Canal+, à la stupéfaction de ses collègues, pour rejoindre RMC.
Daniel Riolo sur Canal+, ça aurait pu être possible. Si le journaliste a fini à l'antenne de RMC, il aurait très bien pu rejoindre la chaine cryptée. C'est d'ailleurs le destin qui semblait l'attendre en 2007 au moment de la fusion avec TPS. Mais voilà qu'à la surprise générale, Riolo a pris un autre chemin pour sa carrière en rejoignant RMC.
« T'es complètement fou, jamais tu dois refuser ça ! »
« TPS fusionne avec Canal + en mars 2007. La logique voulait que tous les gens de TPS rejoignent Canal, et d’ailleurs, ils y sont tous allés. Au rendez-vous, on me dit : « Pour venir chez nous, il faudra que t’arrêtes de faire ceci, de faire cela, et puis tu vas suivre le foot italien pour nous, et tu vas commenter des matchs, etc. » En fait, ça ne me plaisait pas. C’était trop restrictif. Finalement, j’ai refusé le contrat à Canal. Plein de gens m’ont dit : « Mais t’es complètement fou, jamais tu dois refuser ça ! » Et j’ai dit : « Non, non ! Je vais aller à RMC parce que L’After, moi j’y crois » », a d'abord raconté Daniel Riolo dans un entretien pour So Foot.
« J’avais dit à Canal que j’allais pas commenter des matchs »
Il a ensuite ajouté : « On avait démarré L’After depuis quelques mois, on n’était pas là tous les soirs, c’était encore incertain sur la façon dont ça allait aboutir. J’avais dit à Canal que j’allais pas commenter des matchs, j’avais fait ça pendant trois ans, et ça m’avait saoulé, j’en avais marre. Et puis j’avais pas l’esprit, genre « ça, faut le faire et ça, faut pas le faire ». Et voilà ! J’en suis très content. Ça a été les deux bascules positives où les « décisions » se sont presque imposées à moi et, de l’extérieur, ça pouvait sembler fou, mais en fait, c’était parfait ».