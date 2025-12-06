Daniel Riolo sur Canal+, la décision complètement folle !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Daniel Riolo est l'une des figures de RMC et de l'After Foot. Mais voilà que l'histoire aurait pu être totalement différente. En effet, si on remonte il y a quelques jours, le journaliste se trouvait sur TPS. C'est alors que Riolo avait choisi de recaler Canal+, à la stupéfaction de ses collègues, pour rejoindre RMC.

Daniel Riolo sur Canal+, ça aurait pu être possible. Si le journaliste a fini à l'antenne de RMC, il aurait très bien pu rejoindre la chaine cryptée. C'est d'ailleurs le destin qui semblait l'attendre en 2007 au moment de la fusion avec TPS. Mais voilà qu'à la surprise générale, Riolo a pris un autre chemin pour sa carrière en rejoignant RMC.

« T'es complètement fou, jamais tu dois refuser ça ! » « TPS fusionne avec Canal + en mars 2007. La logique voulait que tous les gens de TPS rejoignent Canal, et d’ailleurs, ils y sont tous allés. Au rendez-vous, on me dit : « Pour venir chez nous, il faudra que t’arrêtes de faire ceci, de faire cela, et puis tu vas suivre le foot italien pour nous, et tu vas commenter des matchs, etc. » En fait, ça ne me plaisait pas. C’était trop restrictif. Finalement, j’ai refusé le contrat à Canal. Plein de gens m’ont dit : « Mais t’es complètement fou, jamais tu dois refuser ça ! » Et j’ai dit : « Non, non ! Je vais aller à RMC parce que L’After, moi j’y crois » », a d'abord raconté Daniel Riolo dans un entretien pour So Foot.