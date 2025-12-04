Daniel Riolo directeur sportif du PSG, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2022, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Campos pour gérer le projet sportif du club de la capitale. Le Portugais a été nommé conseiller sportif, remplaçant ainsi Leonardo. Le voilà donc aujourd'hui aux commandes. Un poste au PSG auquel on aurait pu voir... Daniel Riolo ? Ce dernier a rétabli la vérité.

Avant d'être le journaliste et la figure de l'After Foot qu'on connait aujourd'hui, Daniel Riolo est un grand fan du PSG. Un club où il aurait pu travailler au cours de sa carrière ? Régulièrement, la question lui est posée sur le fait de représenter le club de la capitale, que ce soit en tant que président ou à un autre poste. Interrogé par So Foot, Riolo a mis les choses au point.

« J’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser » C'est ainsi que la question suivante a été posée à Daniel Riolo : « Plutôt que d’avoir demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG, pourquoi tu n’as tout simplement pas repris un club ? ». Mais voilà que le principal intéressé a été très clair dans un premier temps sur le fait d'avoir demandé à être directeur sportif. « J’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser, déjà d’une ! », a assuré Riolo.