Daniel Riolo directeur sportif du PSG, il sort du silence !

Depuis 2022, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Campos pour gérer le projet sportif du club de la capitale. Le Portugais a été nommé conseiller sportif, remplaçant ainsi Leonardo. Le voilà donc aujourd'hui aux commandes. Un poste au PSG auquel on aurait pu voir... Daniel Riolo ? Ce dernier a rétabli la vérité.
Avant d'être le journaliste et la figure de l'After Foot qu'on connait aujourd'hui, Daniel Riolo est un grand fan du PSG. Un club où il aurait pu travailler au cours de sa carrière ? Régulièrement, la question lui est posée sur le fait de représenter le club de la capitale, que ce soit en tant que président ou à un autre poste. Interrogé par So Foot, Riolo a mis les choses au point.
« J’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser »
C'est ainsi que la question suivante a été posée à Daniel Riolo : « Plutôt que d’avoir demandé à Nasser d’être directeur sportif du PSG, pourquoi tu n’as tout simplement pas repris un club ? ». Mais voilà que le principal intéressé a été très clair dans un premier temps sur le fait d'avoir demandé à être directeur sportif. « J’ai pas demandé d’être directeur sportif à Nasser, déjà d’une ! », a assuré Riolo.
« Je ne sais pas si être dans un club ça m’intéresserait »
Daniel Riolo a ensuite poursuivi : « Et deux, bah j’en sais rien, ça ne me fait pas fantasmer ce truc-là. Je suis très content de ma vie, très content de la vivre comme je l’organise. Je ne sais pas si être dans un club ça m’intéresserait. Je sais pas… Je n’y ai jamais vraiment pensé. Ou alors il faudrait que ce soit une aventure qui démarre de zéro, dans un club un peu neuf. Je devine que ça doit être excitant, mais L’After, c’est excitant tous les soirs, donc tout va bien ».