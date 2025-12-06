Xavi et Iniesta au PSG, Daniel Riolo hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2012 par le PSG, Marco Verratti était alors inconnu du grand public. Rapidement, l'Italien a crevé l'écran et les fans parisiens se sont emballés. Les comparaisons les plus prestigieuses ont alors vu le jour. Mais voilà, en voyant Verratti être associé à Iniesta ou Xavi, Daniel Riolo a complètement halluciné.

Daniel Riolo ne s'en cachait pas, il n'était plus fan de Marco Verratti durant les dernières années de l'Italien au PSG. Cela se traduisait alors par de nombreux coups de gueule à la radio. A ce propos, le journaliste de RMC a d'ailleurs expliqué : « Moi, j’ai du mal avec l’unanimisme. En gros, quand trop de gens ne voient pas quelque chose et sont là à glorifier de façon abusive, je prends souvent le contrepied. (…) J’ai fait ça pendant des années avec Verratti. Verratti, mes critiques étaient à la hauteur de l’idolâtrie qu’il suscitait. Ça m’énervait ».

« Verratti n’arrivait pas à la cheville » Marco Verratti avait en effet une énorme côte de popularité auprès des fans du PSG. Au point même d'être comparé à Iniesta ou encore Xavi. De quoi faire bondir Daniel Riolo. « Les gens ont dit que j’ai fait une fixette sur Verratti. Non, j’ai fait une fixette à la hauteur de votre fixette pour dire que c’était un crack. Quand on disait c’est Pirlo, Iniesta, Xavi… Tu savais ce que c’était Iniesta, Xavi ? Verratti n’arrivait pas à la cheville », a-t-il balancé pour Hors Jeu.