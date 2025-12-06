Xavi et Iniesta au PSG, Daniel Riolo hallucine !

Recruté en 2012 par le PSG, Marco Verratti était alors inconnu du grand public. Rapidement, l'Italien a crevé l'écran et les fans parisiens se sont emballés. Les comparaisons les plus prestigieuses ont alors vu le jour. Mais voilà, en voyant Verratti être associé à Iniesta ou Xavi, Daniel Riolo a complètement halluciné.
Daniel Riolo ne s'en cachait pas, il n'était plus fan de Marco Verratti durant les dernières années de l'Italien au PSG. Cela se traduisait alors par de nombreux coups de gueule à la radio. A ce propos, le journaliste de RMC a d'ailleurs expliqué : « Moi, j’ai du mal avec l’unanimisme. En gros, quand trop de gens ne voient pas quelque chose et sont là à glorifier de façon abusive, je prends souvent le contrepied. (…) J’ai fait ça pendant des années avec Verratti. Verratti, mes critiques étaient à la hauteur de l’idolâtrie qu’il suscitait. Ça m’énervait ».
« Verratti n’arrivait pas à la cheville »
Marco Verratti avait en effet une énorme côte de popularité auprès des fans du PSG. Au point même d'être comparé à Iniesta ou encore Xavi. De quoi faire bondir Daniel Riolo. « Les gens ont dit que j’ai fait une fixette sur Verratti. Non, j’ai fait une fixette à la hauteur de votre fixette pour dire que c’était un crack. Quand on disait c’est Pirlo, Iniesta, Xavi… Tu savais ce que c’était Iniesta, Xavi ? Verratti n’arrivait pas à la cheville », a-t-il balancé pour Hors Jeu.
« Une hygiène de vie déplorable »
« Dès que Vitinha est arrivé, j’ai dit dans deux mois on va complètement oublier que Verratti à jouer dans cette équipe, vous allez voir ce que c’est un milieu de terrain qui fait des passes et qui sait frappe au but. Pendant des années, vous avez glorifié un type, qui avec le ballon était un petit génie, mais qui ratait les gros matchs, prenait trop de carton, ne mettait pas un but, avait une hygiène de vie déplorable », a par ailleurs ajouté Daniel Riolo pour enfoncer un peu plus Marco Verratti.