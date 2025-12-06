Du Paris FC à l'OM : Les coulisses balancées après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cette saison, l'équipe féminine de l'OM évolue en première division. Promues, Les Marseillaises se sont alors renforcées à l'intersaison, allant notamment piocher du côté du Paris FC. C'est ainsi que Margaux Le Mouël a posé ses valises du côté de la Canebière. Quelques mois après son arrivée à Marseille, elle est revenue sur cette grande décision pour sa carrière.

Avec la montée en première division et l'objectif de s'y maintenir, l'OM a dû étoffer l'effectif de son équipe féminine. Un recrutement a ainsi été réalisé durant l'intersaison et de nombreuses joueuses sont arrivées. Parmi elles : Margaux Le Mouël. Evoluant précédemment au Paris FC, là voilà désormais chez Les Marseillaises, un club qu'elle est très heureuse d'avoir rejoint.

« C'était une évidence » Interrogée par Flashscore, Margaux Le Mouël est donc revenue sur son transfert à l'OM. Dans un premier temps, l'ancienne joueuse du Paris FC a confié : « C'était une évidence. Le mercato a été assez mouvementé de mon côté, mais j'ai fait mes choix. J'ai beaucoup parlé avec l'Olympique de Marseille, ils m'ont proposé un beau projet. Il faut être patient pour que ça se construise, mais je n'ai pas de doute. Oui, je suis contente d'être à l'Olympique de Marseille aujourd’hui ».