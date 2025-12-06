Du Paris FC à l'OM : Les coulisses balancées après avoir signé !

Cette saison, l'équipe féminine de l'OM évolue en première division. Promues, Les Marseillaises se sont alors renforcées à l'intersaison, allant notamment piocher du côté du Paris FC. C'est ainsi que Margaux Le Mouël a posé ses valises du côté de la Canebière. Quelques mois après son arrivée à Marseille, elle est revenue sur cette grande décision pour sa carrière.
Avec la montée en première division et l'objectif de s'y maintenir, l'OM a dû étoffer l'effectif de son équipe féminine. Un recrutement a ainsi été réalisé durant l'intersaison et de nombreuses joueuses sont arrivées. Parmi elles : Margaux Le Mouël. Evoluant précédemment au Paris FC, là voilà désormais chez Les Marseillaises, un club qu'elle est très heureuse d'avoir rejoint.
« C'était une évidence »
Interrogée par Flashscore, Margaux Le Mouël est donc revenue sur son transfert à l'OM. Dans un premier temps, l'ancienne joueuse du Paris FC a confié : « C'était une évidence. Le mercato a été assez mouvementé de mon côté, mais j'ai fait mes choix. J'ai beaucoup parlé avec l'Olympique de Marseille, ils m'ont proposé un beau projet. Il faut être patient pour que ça se construise, mais je n'ai pas de doute. Oui, je suis contente d'être à l'Olympique de Marseille aujourd’hui ».
« J'ai fait ce choix-là pour passer un cap dans ma carrière »
Margaux Le Mouël a ensuite fait savoir : « J’ai une amie qui était déjà là, Tess Laplacette. Après, il y a eu Mathilde Bourdieu et Naomi Bamenga qui ont signé et qui sont des amies aussi. Moi, j'ai fait ce choix-là pour passer un cap dans ma carrière, et pour l'instant, ça se passe bien. Et il y avait aussi Stéfano (directeur de la section féminine, ndlr) qui m'a bien accueillie ».