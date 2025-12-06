«Ça s'est fait vite» : La masterclass de l'OM sur le mercato !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a finalisé la signature de Benjamin Pavard. A en croire son père, Frédéric, l'international français n'a pas hésité avant de donner son aval au club marseillais. En effet, le transfert de Benjamin Pavard a été bouclé rapidement.

Transfert à l'OM : Pavard n'a pas hésité Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Frédéric Pavard a raconté les coulisses du transfert de son fils, Benjamin, vers l'OM. D'après lui, ce dossier s'est concrétisé très rapidement.