«Ça s'est fait vite» : La masterclass de l'OM sur le mercato !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a finalisé la signature de Benjamin Pavard. A en croire son père, Frédéric, l'international français n'a pas hésité avant de donner son aval au club marseillais. En effet, le transfert de Benjamin Pavard a été bouclé rapidement.
Transfert à l'OM : Pavard n'a pas hésité
Lors d'un entretien accordé à Eurosport, Frédéric Pavard a raconté les coulisses du transfert de son fils, Benjamin, vers l'OM. D'après lui, ce dossier s'est concrétisé très rapidement.
«La décision a été rapidement prise de sa part»
« Votre fils a retrouvé la France en signant à l'OM cet été. Quelle a été votre réaction face à ce choix ? Ça s'est fait vite, en fait. La décision a été rapidement prise de sa part. L'envie de revenir en France était, je pense, assez forte quand même. Il ne fallait pas faire n'importe quoi non plus. C'était une bonne opportunité pour le club et pour Benjamin, à mon avis. Il y avait une envie commune », a confié Frédéric Pavard, le père de Benjamin Pavard.