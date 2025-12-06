Lucas Chevalier remplacé : L’énorme surprise annoncée par le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Insuffisamment remis de sa cheville après le tacle plus que musclé de Lamine Camara, Lucas Chevalier sera absent contre le Stade Rennais samedi soir. Pour la première fois de la saison, le PSG devra donc aligner un autre gardien de but, mais alors que Matvey Safonov semble être l’option la plus sérieuse, Luis Enrique n’écarte pas Renato Marin de l’équation.

Samedi soir pour la réception du Stade Rennais, Lucas Chevalier va rater son premier match depuis sa signature au PSG. Sèchement taclé par Lamine Camara lors de la défaite à Monaco, le portier français est insuffisamment remis de sa cheville. Pour le remplacer, la logique voudrait que Matvey Safonov soit titularisé, mais Luis Enrique a fait semblant de ne pas comprendre une question au sujet du Russe.

Luis Enrique botte en touche pour le remplaçant de Chevalier « On va jouer encore à domicile, c'est une bonne nouvelle pour nous. On va retrouver l'une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d'habitude, ce sera difficile », répond-il dans un premier temps.