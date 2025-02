Zidane : Son «agent» prépare un retour triomphal !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid, soit au printemps 2021. L'équipe de France pourrait être son prochain challenge puisque Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il se retirerait après le Mondial 2026. Jamel Debbouze veut bien jouer son agent afin de l'obliger à reprendre du service... chez les Bleus 20 ans plus tard !

Le temps commence à être long pour les fans de Zinedine Zidane. En mai 2021, le champion du monde 98 quittait à nouveau ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Et depuis, c'est le néant. Aucune apparition de « Zizou » sur un banc de touche et ce, malgré son rêve bleu évoqué en interview avec L'Equipe en juin 2022 pour son 50ème anniversaire.

Le PSG prépare son transfert, ça chauffe pour Marquinhos !

➡️ https://t.co/08YXsCh8PO pic.twitter.com/DRI1KYHsGK — le10sport (@le10sport) February 15, 2025

Jamel Debbouze choisirait d'être l'agent de «Zizou et je l’obligerais à revenir en équipe de France»

Didier Deschamps a annoncé en janvier dernier que la Coupe du monde 2026 sera son ultime compétition dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France. De quoi permettre à Zinedine Zidane d'enfin avoir la possibilité de se mettre à rêver du poste. Proche de Zidane, Jamel Debbouze a profité de la promotion du film Mercato dans lequel il tient le rôle d'un agent afin de temporairement endosser cette responsabilité pour « Zizou Christ » comme il l'appelle. « Si vous pouviez être l’agent d’un joueur, lequel choisiriez vous ? Zizou et je l’obligerais à revenir en équipe de France ! ». a assuré le comédien en réponse à la question d'un internaute du Parisien.

«T’es c*n ou quoi (rires) ? On a tous envie qu’il reprenne l’équipe de France»

Un autre lecteur du quotidien régional a relancé Jamel Debbouze sur son souhait de voir Zinedine Zidane reprendre le flambeau de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. L'internaute en question a été bien reçu par le créateur du Jamel Comedy Club. « T’es c*n ou quoi (rires) ? On a tous envie qu’il reprenne l’équipe de France. Moi je me propose pour couper les oranges, tondre la pelouse, repasser les maillots. Je veux bien être l’assistant de l’assistant de l’assistant de Zizou. Il a donné un tel élan d’amour. Tout d’un coup, c’était écrit sur l’Arc de Triomphe : « Vous êtes Français. » Ce mec-là est tellement synonyme d’amour, de joie, de force, de persévérance et de caractère… C’est une légende vivante ».