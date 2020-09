Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour 5M€, Pablo Longoria va galérer !

Publié le 5 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'Olympique de Marseille aurait un budget compris entre 5 et 6M€ pour se renforcer dans ce secteur de jeu. Et à ce prix-là, Pablo Longoria va devoir se montrer innovant.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget ». Pablo Longoria l'a récemment assuré, le dernier objectif du mercato de l'Olympique de Marseille sera de recruter un avant-centre. Et après avoir attiré trois renforts sans débourser la moindre indemnité de transfert (Gueye, Balerdi et Nagatomo), l'OM compte cette fois-ci investir pour dénicher un concurrent à Dario Benedetto. Selon La Provence , le budget alloué pour ce poste est compris entre 5 et 6M€ avec pour objectif d'attirer un joueur prometteur afin d'envisager une plus-value à la revente dans deux ans.

Quel attaquant pour 5M€ ?

Et avec ce budget, que peut espérer l'OM ? Une chose est sûre, il sera difficile de trouver un attaquant déjà confirmé. Et pour cause, même un avant-centre prolifique de Ligue 2 coûte au moins le triple ce que le club phocéen est prêt à investir. Serhou Guirassy (Amiens) a rejoint Rennes pour 15M€ tandis que Lorient a déboursé plus de 10M€ pour s'offrir Adrian Grbic (Clermont). Par conséquent, l'OM aurait du mal à investir sur le marché français malgré l'intérêt pour M'Baye Niang, pour lequel le Stade Rennais espère au moins 20M€, et Boulaye Dia, estimé à 15M€ par Reims. Autrement dit, les Phocéens devraient se tourner vers l'étranger pour trouver le profil idéal. Les noms de José Macias (Chivas) et Marcos Paulo (Fluminense) ont circulé ces dernières semaines. Il faudra donc suivre de près ces deux dossiers. A moins que Pablo Longoria réserve une piste surprise à l'image de l'arrivée de Yuto Nagatomo que personne n'a vu venir...