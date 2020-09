Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a le portrait-robot de sa prochaine recrue !

Publié le 5 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a publiquement annoncé qu’il souhaitait recruter un nouvel attaquant en cette période de mercato estival, André Villas-Boas aurait une idée très précise du profil qu’il pourrait recruter.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget », indiquait Pablo Longoria mercredi en conférence de presse, et le directeur sportif de l’OM a donc rendu publique son envie de recruter un nouvel attaquant cet été. Mais pour mener à bien cet objectif, l’OM devra respecter des critères financiers bien précis.

Un buteur jeune, à 6M€

Comme l’a révélé La Provence, les dirigeants de l’OM n’auraient que 5 ou 6M€ maximum de budget à consacrer à cet investissement, et ils viseraient un profil jeune qu’ils seraient susceptibles de pouvoir revendre à prix fort d’ici un ou deux ans. L’OM a donc dressé le portrait-robot de sa future recrue, et reste désormais à savoir si André Villas-Boas trouvera son bonheur sur le marché…