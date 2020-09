Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo dresse un constat accablant sur le dossier Thauvin !

Publié le 5 septembre 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin a déjà affiché son envie de rester à l’OM cette saison, Daniel Riolo émet quelques doutes sur les intentions profondes de l’attaquant français.

« J’ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c'est de jouer au football, c'est la chose que j'aime le plus, j'ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra », confiait dernièrement Florian Thauvin en zone mixte, réaffirmant ainsi son envie de rester à l’OM cette saison même s’il n’a plus qu’une année de contrat. Et si l’international français met en avant son amour du club phocéen, Daniel Riolo avance une toute autre version sur les intentions de Thauvin.

« C’est pour son cas personnel »