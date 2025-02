Jackpot au PSG, Neymar doit tout plaquer pour revenir

Alexis Brunet

À l’été 2017, le PSG avait frappé un grand coup sur le marché des transferts, en faisant signer Neymar en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 222M€. À Paris, le Brésilien a alterné le bon et le moins bon, notamment à cause des blessures, mais il a surtout touché un très gros salaire. Aujourd’hui, l’attaquant est retourné du côté de Santos, mais le Barça pourrait tenter de le faire revenir. Explications.

Depuis quelques années, les prix des transferts se sont envolés et certains joueurs partent pour des sommes astronomiques. Toutefois, le plus gros transfert de l’histoire est toujours le même depuis 2017. Cet été-là, le PSG avait sorti l’artillerie lourde pour s’offrir Neymar qui évoluait alors au FC Barcelone. Un chèque de 222M€ avait été nécessaire pour faire venir le Brésilien à Paris.

Neymar évolue maintenant à Santos

Au total, Neymar sera donc resté six ans au PSG, le temps de collectionner les titres, les blessures, mais surtout d’empocher un gros salaire (36M€ nets par an à l’époque). Par la suite, le Brésilien a quitté Paris pour aller en Arabie saoudite, là aussi pour un gros salaire, mais cela ne s’est pas bien passé. L’attaquant a été très souvent blessé et il est donc parti du championnat saoudien cet hiver, après seulement sept petits matches. Depuis, il a fait son retour au sein de son club formateur, Santos.

Le Barça pense à un retour de Neymar, mais…

L’histoire est belle pour Neymar avec donc ce retour à Santos, mais le Brésilien pourrait ne pas y faire long feu. Selon les informations du journal espagnol Sport, le FC Barcelone pourrait tenter de faire revenir son ancien joueur l’été prochain. Le Barça aurait toutefois quelques exigences. Il ne souhaiterait pas payer d’indemnité de transfert pour le joueur de 33 ans et il faudra également que le joueur prouve sur le terrain qu’il peut être régulier et se montrer décisif sur le long terme. Reste à voir si Neymar voudra donc tenter un ultime come-back ou s’il préfèrera plutôt couler des jours heureux dans son Brésil natal.