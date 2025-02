«Incroyable», le PSG a signé un phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mai dernier, le PSG a fait signer à Senny Mayulu une prolongation de contrat jusqu'en 2027, fixant ainsi l'avenir de son jeune milieu de terrain. Et alors qu'il a rendu une belle copie samedi en championnat à Toulouse, Mayulu a été couvert d'éloges par le vestiaire du PSG qui s'enflamme à son sujet.

Au même titre que Presnel Kimpembe, Sanny Mayulu (18 ans) parviendra-t-il à faire son trou en équipe première du PSG en tant que pur produit issu du centre de formation parisien ? Le jeune milieu de terrain, qui a fixé son avenir en mai dernier avec une prolongation de contrat jusqu'en 2027, est régulièrement aligné par Luis Enrique en équipe première. Et c'était d'ailleurs le cas samedi, pour la courte victoire du PSG à Toulouse (1-0) en championnat.

« Il est incroyable »

Fabian Ruiz, l'unique buteur du match, s'est confié au micro de DAZN après la rencontre, et il a notamment déclaré sa flamme à Mayulu qui était titulaire à ses côtés dans l'entrejeu du PSG : « Senny est un très bon joueur qui va beaucoup donner au PSG. Quand il joue, et c'est difficile parce qu'il ne joue pas beaucoup, il est incroyable, il joue comme un vétéran, il nous aide beaucoup », confie l'international espagnol. Et il n'est pas le seul à s'enflammer pour le phénomène Mayulu au PSG.

Mayulu, un joueur «sensationnel»

Luis Enrique a lui aussi fait l'éloge du jeune crack du PSG en conférence de presse d'après-match : « Ce soir, Mayulu a été sensationnel dans sa capacité à fournir des efforts, avec et sans le ballon, et à adopter cette attitude défensive que j’aime. Il a récupéré beaucoup de ballons. Mayulu fait partie de ces joueurs en qui nous avons pleinement confiance. Malgré une concurrence importante, il arrive à obtenir du temps de jeu et quand il joue, il joue à très haut niveau », a indiqué l'entraîneur du PSG.