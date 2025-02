Mercato : Après la catastrophe, le clan Pogba annonce sa décision !

Alexis Brunet

Pendant de très nombreux mois, Paul Pogba s’est tenu à l’écart du football professionnel. Pour cause, le Français a été suspendu pour dopage. Dans les prochaines semaines, cette catastrophe devrait officiellement être derrière lui, car il pourra retrouver la compétition. Toutefois, aucune décision concernant son avenir ne sera prise à court terme selon son entourage.

Paul Pogba va enfin redevenir un joueur de football. Initialement suspendu pour dopage pour quatre ans, sa suspension a été réduite et prendra fin le 11 mars prochain. Le champion du monde 2018 sera alors libre de reprendre la compétition, mais malheureusement, il est toujours sans club.

L’entourage de Pogba s’exprime sur son avenir

Cet hiver, l’OM s’est notamment montré intéressé par Paul Pogba, mais cela n’a finalement pas abouti. Le champion du monde 2018 attend donc de retrouver crampon à son pied, mais ne fera rien dans la précipitation, comme l’a affirmé un membre de son entourage au Parisien. « Pour Paul, rien ne va être décidé à très court terme. »

Une période très pénible pour Pogba

Cette suspension pour dopage a été une vraie catastrophe pour Paul Pogba. Le milieu de terrain a pris son mal en patience et il a été très bien accompagné, comme l’a confié un intime du champion du monde encore au Parisien. « Cette période d’éloignement du football a été extrêmement pénible pour Paul. Mais sa famille, ses amis, sa foi et ses supporters l’ont soutenu et l’ont motivé. »