Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le championnat de France, aussi appelé « La Ligue 1 McDonalds », est surveillé en Russie en raison de la présence de certains de ses membres, notamment de Matvey Safonov. Arrivé en provenance du Krasnodar l'été dernier, le portier a conservé les cages parisiennes face à Toulouse samedi soir. Sa partie a été débriefée dans son pays d'origine.

Titularisé face à Toulouse ce samedi (victoire 1-0), Matvey Safonov a conservé sa cage inviolée. Nouveau clean-sheet pour le portier russe, qui devrait laisser sa place à Gianluigi Donnarumma mercredi, face à Brest en Ligue des champions. Mais malgré ses rares apparitions sous le maillot du PSG, Safonov suscite l’intérêt des journalistes russes, qui se prennent de passion pour ce qu’ils appellent « la Ligue 1 McDonalds ». Ancien international russe, Dmitry Bulykin a gentiment taclé le championnat français.

Le championnat de France moqué à l'étranger

« J’estime beaucoup tout footballeur qui va jouer dans un championnat de haut niveau. En France, il existe un championnat de haut niveau, même s'il s'appelle la « Ligue McDonald's ». Safonov se développe et progresse simplement en s'entraînant au PSG, il a encore des matchs dans lesquels il garde sa cage inviolée » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport.ru.

« Matvey a un grand avenir dans le football européen »

Après ce petit tacle, Bulykin est devenu plus sérieux en saluant les performances de Safonov au PSG. Selon l’ancien international russe, le meilleur est à venir pour le gardien parisien de 25 ans, dont le contrat prend fin en juin 2029. « En plus, il apprend le français aussi. Cette transition était à 100% la bonne décision. Matvey fait tout correctement, il ne reste plus qu'à entrer dans l'équipe, mais parfois cela n'arrive pas aussi vite que les joueurs le souhaitent. Cependant, Matvey a un grand avenir dans le football européen. Je ne peux que lui souhaiter bonne chance » a-t-il lâché ce dimanche.