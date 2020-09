Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À court d’options, Leonardo rouvre un ancien dossier !

Publié le 5 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Ciblé par Leonardo au printemps, Thomas Partey serait revenu sur la liste de potentielles recrues du directeur sportif du PSG ces derniers temps.

Inutile de rappeler que le PSG cherche à recruter un voire deux milieux de terrain d’ici la fin du mercato estival qui connaîtra son dénouement le 5 octobre prochain. Néanmoins, à cause de la crise financière et de la concurrence, les dossiers Sergej Milinkovic-Savic et Marcelo Brozovic pourraient s’avérer très délicat à conclure pour Leonardo. De quoi inciter le directeur sportif du PSG à revoir ses plans.

Le PSG de retour sur Thomas Partey ?