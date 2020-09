Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet improbable retour qui se confirme !

Publié le 5 septembre 2020 à 5h30 par Th.B.

Un temps indésirable, Philippe Coutinho rentrerait dans les plans du nouveau coach du FC Barcelone. De son côté, le Brésilien aurait pris la décision de retenter sa chance au FC Barcelone.

Recruté en 2018 pour prendre la succession d’Andrés Iniesta ou encore de Neymar, Philippe Coutinho n’a pas pu relever cette tâche sous Ernesto Valverde. Résultat ? L’international brésilien a été prêté pour une saison au Bayern Munich. Au cours de son prêt, la tendance était claire dans les bureaux du Barça : Coutinho était indésirable et devait être vendu lors du mercato estival. L’arrivée de Ronald Koeman au poste d’entraîneur semble avoir changé la donne.

Coutinho et le Barça se laissent une deuxième chance