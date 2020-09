Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut frapper très fort !

Publié le 5 septembre 2020 à 4h45 par A.M.

En quête d'un renfort au milieu de terrain avant le 5 octobre, Leonardo s'active en coulisses et pourrait bien viser un très gros coup.

D'ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato, le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer dans l'entrejeu. C'est la priorité de Leonardo puisque l'absence de Marco Verratti durant le Final 8 a mis en lumière certaines carences dans ce secteur de jeu. Malgré l'arrivée de Leandro Paredes en janvier 2019 et celles d'Ander Herrera et Idrissa Gueye il y a un an, le directeur sportif du PSG souhaite toujours recruter des milieux de terrain et s'est récemment renseigné sur Marcelo Brozovic, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Camavinga et Fabian Ruiz sont visés