Mercato - Barcelone : Gros coup de froid dans le dossier Suarez !

Publié le 6 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Récemment annoncé très proche de signer à la Juventus, Luis Suarez ferait finalement face à quelques problèmes qui retardent son arrivée en Italie. Andrea Pirlo pourrait donc aller voir ailleurs.

Ces dernières semaines, le départ de Luis Suarez semblait se préciser. L’Uruguayen serait un indésirable aux yeux de Ronald Koeman et avait donc trouvé une porte de sortie à la Juventus où le nouveau coach, Andrea Pirlo, l’apprécie beaucoup. Il y aurait même eu des contacts suivis d’un accord contractuel entre Suarez et les Bianconeri .

Andrea Pirlo s’impatiente