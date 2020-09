Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez doublé par un ancien du Real Madrid ?

Publié le 6 septembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Alors qu’un accord total a été évoqué entre la Juventus et Luis Suarez pour une arrivée de l’international uruguayen en Italie, le Pistolero pourrait bien se faire doubler par un attaquant espagnol pour le poste de buteur chez les Bianconeri…

L’avenir de Luis Suarez semble plus que jamais lié à la Juventus. D’après les indiscrétions de la presse italienne et espagnole, l’international uruguayen aurait trouvé un accord total avec la Juventus pour un contrat de 10M€ par an pendant 3 saisons. Cependant, le Pistolero serait sur le point de se faire doubler par un international espagnol, au grand dam de l’attaquant du FC Barcelone.

Alvaro Morata finalement pisté par la Juventus ?