Mercato - Barcelone : Un gouffre entre Luis Suarez et le Barça ?

Publié le 5 septembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Luis Suarez voudrait résilier son contrat avec le FC Barcelone et partir gratuitement à la Juventus. Toutefois, le FC Barcelone voudrait boucler un transfert à bas prix comme ce fut le cas avec Ivan Rakitic.

Ce vendredi, Lionel Messi est sorti du silence et a annoncé qu’il resterait au FC Barcelone la saison prochaine. Une sortie qui ne devrait pas avoir d’incidence sur l’avenir de Luis Suarez. Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant uruguayen ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman et devrait évoluer dans un nouveau club la saison prochaine. Comme annoncé par le 10 Sport, les propriétaires du PSG apprécient le profil de Luis Suarez. Mais selon la presse étrangère, le joueur serait sur le point de rejoindre la Juventus.

Accord total pour Suarez avec la Juventus, mais…