Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'étrange message de Luis Suarez...

Publié le 5 septembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Si Lionel Messi a finalement de décidé de rester au FC Barcelone, le feuilleton Luis Suarez devrait encore durer. Très proche de la Juventus, l'attaquant uruguayen ne semble définitivement pas être dans les plans de Ronald Koeman.

La cinglante défaite contre le Bayern Munich (8-2) a bouleversé le FC Barcelone. Quique Setien a été viré et remplacé par Ronald Koeman, qui souhaite entamer un tout nouveau cycle. Sans perdre de temps, il aurait rapidement indiqué la porte de sortie aux joueurs indésirables. Parmi eux : Luis Suarez. A en croire les informations de la presse catalane et italienne, l’Uruguayen aurait d’ailleurs déjà trouvé un point de chute prestigieux. Suarez serait en effet tout proche de rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus, alors que nous vous avons révélé qu'à Doha, on aimerait le voir rejoindre le Paris Saint-Germain.

« Je n'arrêterai jamais de profiter de ce dont j'ai toujours voulu »