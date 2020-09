Mercato - Barcelone : Koeman déjà proche de boucler une opération à 55M€ ?

Foot - Mercato - Barcelone

Pour renforcer son effectif cet été, Ronald Koeman voudrait s'attaquer à Memphis Depay et à Georginio Wijnaldum. Le coach du Barça aurait déjà approché les agents de ses deux compatriotes et devrait passer à l'offensive dans les prochains jours.

Ronald Koeman s'activerait déjà pour renforcer son effectif. Fraichement nommé entraineur du FC Barcelone, le technicien de 57 ans aurait déjà une idée bien précise des joueurs qu'il voudrait recruter. Ancien sélectionneur de le la formation néerlandaise, Ronald Koeman aurait identifié les profils de deux de ses anciens protégés : Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Bien décidé à recruter ces deux internationaux bataves, le nouveau coach du Barça serait actuellement sur les starting-blocks, prêt à passer à l'assaut pour faire plier à la fois l'OL et Liverpool.

D'après les indiscrétions de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le Barça se concentrerait actuellement sur les ventes des joueurs. Toutefois, cela n'aurait pas empêché la direction catalane d'approcher les représentants de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum. A en croire le journaliste italien, l'écurie blaugrana devrait même passer à l'action très bientôt pour ces deux joueurs. En effet, le FC Barcelone compterait formuler une offre à la fois pour Memphis Depay et Georginio Wijnaldum dans les prochains jours. D'ailleurs, les hautes sphères du Barça seraient convaincues de pouvoir réaliser ces deux coups pour une somme inférieure à 50-55M€ au total. Reste à savoir si l'OL et Liverpool ne se montreront pas plus gourmand.

