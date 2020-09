Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enfin une bonne nouvelle pour Ronald Koeman !

Publié le 5 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Sur les tablettes de Ronald Koeman, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum devraient arborer la tunique du FC Barcelone la saison prochaine.

Dès sa prise de fonctions, Ronald Koeman aurait coché des noms spécifiques pour venir renforcer le FC Barcelone. Donny Van de Beek faisait partie de ladite liste. Néanmoins, Manchester United s’est montré plus convaincant auprès de l’international néerlandais. Néanmoins, deux compatriotes de l’ancien de l’Ajax Amsterdam auraient également tapé dans l’oeil du technicien du FC Barcelone en les personnes de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum.

Plus qu’une question d’heures pour Depay et Wijnaldum ?