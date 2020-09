Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue imminente dans le dossier Depay ?

Publié le 5 septembre 2020 à 21h45 par D.M.

Sur les tablettes du PSG, Memphis Depay devrait finalement rejoindre le FC Barcelone. Le club entraîné par Ronald Koeman serait sur le point de boucler ce transfert et de dépenser 25M€ pour s’offrir l’attaquant de l’OL.

« Je n'ai jamais dit que je voulais partir. Quand je dis quelque chose, c'est souvent déformé. J'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine et nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré. Je me sens bien dans ma peau, mais j'ai aussi mes rêves. J'ai toujours exprimé cela aussi » déclarait il y a quelques joueurs Memphis Depay. Mais l’attaquant, sous contrat jusqu’en 2021, devrait bel et bien quitter l’OL cet été. Journaliste pour TMW , Tancredi Palmeri a indiqué ce samedi que l’international néerlandais ne devrait pas rejoindre le PSG, mais le FC Barcelone. Une information confirmée également par la presse espagnole.

Depay au Barça pour 25M€ ?