Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong se lâche sur la décision de Lionel Messi !

Publié le 5 septembre 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi a annoncé qu’il sera toujours au FC Barcelone la saison prochaine, Frenkie de Jong n’a pas caché tout son bonheur après cette annonce de La Pulga.

L’un des principaux dossiers de cette session estivale des transferts a connu son épilogue ce vendredi. Et pour cause, après dix jours marqués par un rocambolesque feuilleton le concernant, Lionel Messi a annoncé qu’il resterait au FC Barcelone la saison prochaine, et ce en dépit du fait qu’il souhaitait bel et bien s’en aller. De quoi malgré tout redonner le sourire à de nombreux observateurs du Barça, eux qui étaient terrifiés à l’idée de perdre l’Argentin qui s’est imposé comme le maitre à jouer des Catalans depuis plus d’une décennie. Et le moins que l’on puisse dire est que cette nouvelle a également ravi Frenkie de Jong, qui n’a pas caché toute sa joie après l’annonce de Lionel Messi.

« J'ai hâte de retourner à Barcelone »