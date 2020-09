Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Lautaro… Ronald Koeman a fait un choix fort !

Publié le 6 septembre 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête d’un nouvel attaquant et qu’il est annoncé sur les traces de Lautaro Martinez et de Memphis Depay, le club catalan aurait clairement établi une priorité entre les deux hommes.

Après six années passées au sein de l’effectif du FC Barcelone, l’aventure de Luis Suarez en Catalogne pourrait prochainement s’interrompre. Victime d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, le buteur de 33 ans n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, qui l’aurait donc enjoint à se trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat chez les Blaugrana . De ce fait, alors que Luis Suarez se rapprocherait de la Juventus ces dernières heures, le Barça devra maintenant débusquer un nouvel attaquant pour remplacer celui qu’on surnomme El Pistolero . Dans cette optique, deux noms sont fréquemment liés au FC Barcelone : Lautaro Martinez et Memphis Depay. Cependant, il semblerait que le débat soit désormais clos entre les deux hommes à en croire les dernières indiscrétions venues d’Espagne.

Le Barça privilégie Memphis Depay face à Lautaro Martinez !