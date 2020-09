Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à côté d’un joli coup à 25M€ !

Publié le 6 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Pourtant annoncé dans le coup pour Memphis Depay, le PSG ne serait pas en passe de boucler son transfert contrairement au FC Barcelone…

Afin de combler le vide laissé par les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG souhaiterait recruter une piste offensive assez polyvalente. Des critères auxquels Memphis Depay répond parfaitement lui qui est capable d’évoluer à la pointe de l’attaque comme sur les ailes. Et alors que son contrat court jusqu’en juin 2021 avec l’OL, l’international néerlandais pourrait être disponible à prix d’or cet été, d’autant plus que l’OL a besoin de liquidités à cause de son absence en Europe pour cette saison. Mais le PSG ne devrait pas rafler la mise dans cette opération.

Depay, direction le FC Barcelone