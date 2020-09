Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce feuilleton qui risque bien de durer…

Publié le 6 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Courtisé par le PSG notamment, Thiago Alcantara a jeté un coup de froid sur un potentiel départ du Bayern Munich.

Pourtant contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021, Thiago Alcantara pourrait finalement ne pas quitter le champion d’Europe cet été. Certes, la direction bavaroise n’a pas cessé d’évoquer les envies d’ailleurs de l’Espagnol qui intéresse le PSG comme le10sport.com vous l’a révélé ou encore Liverpool où il est régulièrement annoncé. Mais pour lui, rien n’est fait pour son avenir.

« Vous me mettez dans un club différent chaque année »