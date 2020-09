Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce dossier chaud n’en est plus un pour Claude Puel !

Publié le 6 septembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Au coeur des débats depuis plusieurs mois, la question du gardien de but n’en est plus une pour Claude Puel, entraîneur de l'ASSE.

En février dernier, Claude Puel décidait de ne pas retenir Stéphane Ruffier dans son groupe pour affronter le Stade de Reims en Ligue 1. Depuis, le portier de l’ASSE n’a pas vêtu la tunique stéphanoise. Bien qu’il figure dans la liste noire de l’entraîneur des Verts , Ruffier devrait honorer son contrat courant jusqu’en juin 2021 jusqu’au bout et ne quitter le Forez que l’année prochaine. Éternelle doublure, Jessy Moulin devrait conserver le poste de gardien numéro 1 qu’il occupait depuis que Ruffier a été écarté.

« Il y a une hiérarchie qui a été instaurée »