Mercato - OM : Cet énorme chantier de l’OM qui divise Longoria et Villas-Boas !

Publié le 7 septembre 2020 à 15h30 par T.M.

A l’OM, la grande priorité est désormais de trouver l’attaquant tant recherché par André Villas-Boas. Toutefois, entre l’entraîneur phocéen et Pablo Longoria, les avis divergeraient…

Avec la Ligue des Champions cet été, André Villas-Boas avait bien l’intention de se renforcer cet été pour espérer bien figurer sur tous les tableaux. Toutefois, avec les moyens financiers limités de l’OM, ça s’annonçait compliqué. Il n’empêche que pour le moment, tout se passe très bien pour le Portugais, qui a enregistré les renforts de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. Avec ces nouveaux joueurs, ce sont 3 grands chantiers de Villas-Boas qui ont été résolus, mais il en reste encore un. En effet, sur la Canebière, un attaquant est vivement attendu par le Special Two afin de venir apporter une solution différente derrière Dario Benedetto. Reste à trouver l’heureux élu, tout en devant faire avec les contraintes financières. Alors qu’il faudrait désormais faire une croix sur M’Baye Niang (Rennes) et Boulaye Dia (Reims), il faudrait désormais regarder ailleurs. Et selon les dernières informations de Footmercato , les regards se tourneraient désormais vers El Bilal Touré (Reims).

Longoria est sous le charme

A 18 ans, El Bilal Touré s’est révélé ces derniers mois sous le maillot de Reims. Confirmant désormais tout son talent, l’espoir malien éveille les convoitises et cela n’aurait pas échappé à l’OM. Un intérêt confirmé ce lundi par Le Phocéen . Selon le média spécialisé, les recruteurs phocéens seraient sous le charme, de même que Pablo Longoria. Le nouveau « Head of Football » serait donc visiblement un grand fan d’El Bilal Touré. Au point de l’offrir à André Villas-Boas pour renforcer son attaque ? Là encore, l’aspect financier pourrait bloquer puisque du côté de Reims, il faudrait compter au minimum 10M€ pour espérer envisager un transfert. Une somme élevée si l’on tient compte des finances actuelles de l’OM.

Villas-Boas a d’autres plans