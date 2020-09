Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup au Real Madrid espéré par Villas-Boas ?

Publié le 7 septembre 2020 à 16h15 par T.M.

Espérant faire venir un nouvel attaquant à l’OM d’ici la fin du mercato, André Villas-Boas regarderait notamment du côté du Real Madrid.

Avec la dernière arrivée de Yuto Nagatomo à l’OM, André Villas-Boas n’attend désormais plus qu’un nouvel attaquant pour réaliser un recrutement parfait à ses yeux. Un gros chantier qui s’annonce toutefois complexe tant les moyens du club phocéen sont limités. De plus, il faudrait également faire avec les divergences entre Pablo Longoria et Villas-Boas comme c’est notamment le cas pour El Bilal Touré (Reims). De quoi donc compliquer un peu plus les plans du club phocéen sur le marché des transferts, qui ne manquerait toutefois pas d’idées pour trouver l’attaquant tant recherché par son entraîneur.

Le dossier Mariano Diaz s’annonce délicat !