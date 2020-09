Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive programmée pour Mitchel Bakker ?

Publié le 7 septembre 2020 à 21h15 par T.M.

Barré par Juan Bernat et Layvin Kurzawa à gauche, Mitchel Bakker susciterait notamment l’intérêt du Celtic Glasgow. Et le club écossais semble visiblement déterminé à faire venir le défenseur du PSG.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker a profité des absences à gauche pour se montrer lors des finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue. A 20 ans, le Néerlandais a montré de belles choses, mais aussi certains points à travailler. Toutefois, pour le principal intéressé, cela pourrait être compliqué d’avoir du temps de jeu au PSG face à Juan Bernat et Layvin Kurzawa, qui a dernièrement prolongé. La solution pourrait-elle être un prêt pour Bakker ? Il y a quelques jours, la presse anglaise expliquait que Leonardo avait toutefois recalé le Celtic Glasgow, qui avait demandé un prêt. Néanmoins, du côté de l’Ecosse, on n’aurait pas encore abdiqué.

Une nouvelle offre à venir ?