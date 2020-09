Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, Gueye... Leonardo contraint de prendre une décision radicale ?

Publié le 7 septembre 2020 à 23h45 par A.D.

Avant de pouvoir acheter, Leonardo serait contraint de vendre au préalable. Ainsi, le directeur sportif du PSG devrait se séparer d'un ou deux milieux de terrain très prochainement. Et Idrissa Gueye et Julian Draxler pourraient en faire les frais.

Comme l'a laissé entendre Leonardo ce dimanche soir, le PSG doit penser à vendre avant de pouvoir acheter. « L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité, on a un mois, mais on doit aussi regarder les sorties, c'est obligé. (…) Ce n’est pas simple de dire on veut ce joueur et de le prendre. Il faut s’adapter. (…) Quand sera le premier gros joueur ? On doit penser aux ventes, être un peu créatif. Mais on a déjà une équipe de très haut niveau » , a-t-il expliqué sur le plateau du Canal Football Club . Selon les dernières informations de L'Equipe , Leonardo serait contraint de vendre pour 60 à 70M€ pour rééquilibrer les comptes du PSG. Ainsi, Idrissa Gueye pourrait être sacrifié dans les prochaines semaines pour rapporter quelques millions d'euros au club de la capitale. Et il pourrait ne pas être le seul.

Gueye et/ou Draxler sacrifiés par Leonardo ?

Si Idrissa Gueye serait apprécié par le groupe, comme l'a confié Abdellah Boulma sur son compte Twitter , Leonardo serait bel et bien dans l'obligation de dégraisser son effectif. En effet, le directeur sportif du PSG aurait la nécessité de se séparer d'un ou deux milieux de terrain lors du mercato estival. En plus d'Idrissa Gueye, Julian Draxler serait pressenti pour prendre la porte cet été.