Mercato - PSG : Ça s’active en coulisses pour Alphonse Areola !

Publié le 7 septembre 2020 à 23h15 par T.M.

Avec le transfert définitif de Sergio Rico au PSG, il n’y a donc clairement plus de place pour Alphonse Areola. Reste maintenant à trouver preneur pour l’international français et celle-ci pourrait bien se trouver du côté de la Premier League.

Revenu d’un prêt d’une saison au Real Madrid, Alphonse Areola ne va toutefois pas s’éterniser au PSG. En effet, avec Keylor Navas et Sergio Rico, définitivement acheté au FC Séville, Thomas Tuchel a ses deux gardiens, ce qui ne laisse plus de place au doute pour l’avenir de l’international français. Un nouveau départ est donc attendu pour ce dernier, que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert. « On cherche une solution. Je pense qu'on va la trouver et ce sera bien pour tout le monde », lâchait ce dimanche Leonardo. Quelle pourrait donc être cette solution pour l’avenir d’Areola ?

Direction Chelsea ?