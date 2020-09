Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Mendy, Maignan, Aréola… Dans les coulisses du dossier chaud de Chelsea !

Publié le 7 septembre 2020 à 12h45 par La rédaction

En quête d’un nouveau gardien de but, Chelsea prospecte principalement en Ligue 1 pour dénicher son nouveau portier. Voici nos révélations.

Difficile de trouver un club plus actif, et plus ambitieux, que Chelsea dans ce mercato estival. Avec les signatures officialisées de Timo Werner, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr et Kai Havertz, les Blues ont frappé très, très fort. Et Frank Lampard a encore la volonté de faire un gardien de but avant la fermeture du marché. Cela passe d’abord par la vente de Kepa Arrizabalaga, dont Chelsea espère tirer un « bon billet ». Pour la succession de Kepa, c’est vers la Ligue 1 que ça se passe.

Lollichon pousse pour Mendy