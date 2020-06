Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Après Werner, Chelsea s’attaque à un crack de Premier League !

Publié le 21 juin 2020 à 10h14 par Alexis Bernard

Après avoir finalisé l’arrivée de Timo Werner, Chelsea cible en priorité un défenseur du championnat anglais.

Pour Frank Lampard, entraîneur de Chelsea, la nouvelle priorité de son recrutement porte un nom : Ben Chilwell. Auteur d’une superbe saison avec Leicester, le latéral gauche de 23 ans est la cible n°1 du côté des Blues. Un dossier activé depuis plusieurs semaines mais qui prend de plus en plus d’ampleur. Selon nos informations, le club pourrait vite passer à l’action et transmettre une offre pour faire plier Leicester. Après de solides performances en Premier League, Ben Chilwell a vu sa cote grimper en flèche. Un dossier qui dépassera les 50 millions d’euros à coup sûr.