Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Suarez aurait tenté un gros coup !

Publié le 7 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez serait proche de rebondir à la Juventus de Turin. Toutefois, El Pistolero aurait pu rester en Espagne...

Poussé vers la sortie au FC Barcelone par Ronald Koeman, Luis Suarez vit ses derniers moments chez les Blaugrana . Six ans après son arrivée en provenance de Liverpool, l’international uruguayen a été prié de se trouver un nouveau club, alors que son contrat expire en 2021. Si un retour à l’Ajax Amsterdam semblait envisageable, c’est finalement à la Juventus de Turin que l’attaquant de 33 ans semble promis depuis plusieurs jours. Toutefois, un retournement de situation aurait pu avoir lieu, et Suarez aurait pu rester en Espagne.

L’entourage de Suarez a contacté l’Atletico de Madrid !