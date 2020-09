Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour Luis Suarez !

Publié le 7 septembre 2020 à 7h30 par A.C.

Le départ de Luis Suarez du FC Barcelone semble se préciser au fil des heures.

Si Lionel Messi a annoncé qu’il restera au FC Barcelone, il devrait voir l’un des piliers de l’équipe faire ses adieux. Il s’agit de Luis Suarez, qui ne rentrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et qui selon nos informations séduit les propriétaires du Paris Saint-Germain. A en croire les indiscrétions de la presse catalane et italienne, le lieutenant de Messi devrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. Il aurait d’ailleurs déjà contacté plusieurs cadres du club bianconero comme le capitaine Giorgio Chiellini et le vice-président Pavel Nedved, pour se renseigner.

C’est désormais à la Juve et au Barça de décider