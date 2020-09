Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend les choses en main... pour quitter le Barça !

Publié le 6 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

Alors que Lionel Messi a annoncé qu’il restera au FC Barcelone, Luis Suarez semble bel et bien déterminé à quitter le FC Barcelone.

C’est la fin d’un cycle. Avec l’arrivée de Ronald Koeman et le départ de Quique Sétien, les dirigeants du FC Barcelone souhaitent tourner la page, après une élimination catastrophe face au Bayern Munich, en Ligue des Champions (8-2). La bonne nouvelle, c’est que le nouveau projet barcelonais sera avec Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or a en effet révélé avoir demandé un bon de sortie au président Josep Maria Bartomeu, mais vu les complications de ce dossier, il va finalement rester... un peu à contrecœur. Un gros problème en moins pour le Barça, qui doit toutefois se concentrer sur les départs, désormais. Premier et non des moindres, celui de Luis Suarez, qui selon nos informations est très apprécié par les propriétaires du Paris Saint-Germain. Le bras droit de Messi ne rentre pas dans les plans de Koeman et pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. Pourtant, Mundo Deportivo et AS ont jeté un froid sur cette piste, en expliquant que Suarez peine à se libérer de sa dernière année de contrat avec le Barça... alors que la Juve commencerait à lorgner Alvaro Morata, ancien de la maison actuellement à l’Atlético de Madrid.

Suarez pousse pour rejoindre la Juventus !

Sur la Une de ce dimanche, La Gazzetta dello Sport laisse entendre que l’arrivée de Luis Suarez à la Juventus, n’est plus qu’une question de jours. En tout cas, le numéro 9 du FC Barcelone semble déterminé à poser ses valises à Turin. D’après les informations du quotidien, il aurait même pris son téléphone pour parler directement avec Pavel Nedved, vice-président de la Juve. Une démarche qui arrive seulement quelques jours après l’appel passé à Giorgio Chiellini, également révélé par La Gazzetta et qui, quelque part, montre l’envie de Suarez de rejoindre les nonuples champions d’Italie. Il serait d’ailleurs en train d’apprendre l’italien, tandis que les démarches pour l’obtention de son passeport espagnol avancent à grands pas.

