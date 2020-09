Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rudi Garcia ne retient pas Memphis Depay !

Publié le 6 septembre 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait fait de Memphis Depay sa priorité pour renforcer son attaque cet été, Rudi Garcia a ouvert la porte à un départ de son attaquant néerlandais, même s’il aimerait malgré tout le voir rester.

À 33 ans, Luis Suarez pourrait bien être en train de vivre ses derniers instants en tant que joueur du FC Barcelone. Et pour cause, Ronald Koeman aurait signifié à l’international uruguayen qu’il ne comptait pas sur lui pour la saison 2020/2021, l’enjoignant donc à se trouver un nouvel challenge à un an de la fin de son contrat. Et alors qu’il serait maintenant proche de la Juventus, le Barça se serait lancé en quête de son successeur. Et celui-ci pourrait être nul autre que Memphis Depay, puisque que l’attaquant néerlandais aurait été érigé comme la priorité du FC Barcelone dans cette optique d’après Mundo Deportivo , son profil plaisant particulièrement à Ronald Koeman. Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Rudi Garcia a donc logiquement été invité à s’exprimer sur les dernières informations concernant Memphis Depay. Et s’il aimerait le conserver la saison prochaine, le technicien de l’OL a admis qu’il était prêt à le laisser filer dans un top club européen s’il l’occasion se présente pour lui.

«S'ils ont l'occasion de jouer dans un club construit pour gagner la Ligue des Champions…»