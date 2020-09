Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez est plus que jamais au point mort !

Publié le 6 septembre 2020 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il était annoncé sur les tablettes du FC Barcelone depuis plusieurs mois maintenant, Lautaro Martinez ne devrait vraisemblablement pas rejoindre le club catalan cet été.

Désormais âgé de 33 ans, Luis Suarez vivrait actuellement ses derniers instants en tant que joueur du FC Barcelone. En effet, l’international uruguayen n’entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait prochainement rallier la Juventus. Cependant, tout indique que ce départ était préparé de longue date dans la mesure où il est avancé depuis plusieurs mois maintenant que le Barça travaille dans l’optique de lui trouver un successeur. Et si le dossier Memphis Depay serait désormais devenu la priorité du FC Barcelone, l’écurie barcelonaise a longtemps été annoncée sur les traces de Lautaro Martinez. Seulement voilà, tout indique que celui qu’on surnomme El Toro ne rejoindra définitivement pas les Blaugrana cet été.

Les discussions sont à l’arrêt pour Lautaro Martinez !