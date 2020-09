Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’active pour boucler deux dossiers chauds de Koeman !

Publié le 5 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Le FC Barcelone serait sur le point d’attirer Memphis Depay et Georgino Wijnaldum. Toutefois, aucune signature ne devrait intervenir avant les départs de Luis Suarez et Arturo Vidal.

Ronald Koeman serait sur le point d’accueillir ses deux premières recrues. Sport indiquait il y a quelques jours que Georgino Wijnaldum aurait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone lors de ce mercato estival. Le milieu de terrain de Liverpool pourrait atterrir en Catalogne accompagné de son partenaire en sélection Memphis Depay. Selon les informations de Tancredi Palmeri, journaliste pour TMW , le FC Barcelone serait sur le point d’accueillir le joueur de l’OL pour un transfert estimé à 25M€.

Le FC Barcelone voudrait se concentrer sur les départs