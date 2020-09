Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi est plus isolé que jamais au Barça !

Publié le 6 septembre 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a annoncé ce vendredi qu’il restera au FC Barcelone la saison prochaine, Lionel Messi pourrait bien passer une saison plus isolé que jamais au sein du club catalan.

Après dix jours d’un rocambolesque feuilleton, Lionel Messi a annoncé ce vendredi qu’il restera au FC Barcelone en 2020/2021 pour y honorer sa dernière année de contrat. L’international argentin a confirmé qu’il souhaitait bien quitter son club de toujours initialement, mais face au litige concernant sa clause libératoire de 700 M€, la seule solution pour lui était de porter l’affaire devant la justice. Une chose que l’enfant sacré du Barça a refusé d’effectuer comme il l’a expliqué au cours de son interview à Goal , le conduisant ainsi à prendre la décision de rester une dernière saison au FC Barcelone. Cependant, à en croire les derniers échos provenus d’Espagne, tout indique cet exercice 2020/2021 sera loin d’être aisé pour Lionel Messi.

Les capitaines seraient lassés des privilèges de Messi !