Mercato - Barcelone : Un indésirable de Koeman proche de la sortie !

Publié le 1 septembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Après quatre saisons à la Juve, Arturo Vidal devrait retourner en Serie A cet été. Le milieu de terrain chilien du FC Barcelone aurait donné son accord pour rejoindre l'Inter d'Antonio Conte.

Dans le football, tout va décidément très vite. Après l'humiliante défaite (8-2) face au Bayern, le FC Barcelone a entamé sa révolution. Ronald Koeman, fraîchement nommé entraîneur du club catalan, a appelé plusieurs joueurs pour les pousser vers la sortie. Parmi eux : Arturo Vidal. Sur le marché, le milieu de terrain chilien a d'abord critiqué le Barça avant de faire un appel du pied à la Juventus dans une interview à la Tercera . Même son de cloche pour son entourage : « Antonio Conte l'a appelé à plusieurs reprises pour essayer de le convaincre. Cependant, ce qui attire Vidal c'est l'idée de revenir à la Juve » , apprend-on dans la presse chilienne La Cuarta .

Vidal prêt à rejoindre l'Inter