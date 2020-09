Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat accablant sur Lionel Messi...

Publié le 7 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

Légende du Real Madrid, Hugo Sanchez a évoqué le dénouement du feuilleton Messi et n'épargne pas l'entourage de La Pulga.

« Je vais rester parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700M€, ce qui est impossible. La seule solution était donc un procès. Je n'irais jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime . » Par ces mots, Lionel Messi a officialisé son choix et justifié sa décision de rester au FC Barcelone après avoir réclamé son départ. Tout cela est du à la situation contractuelle du joueur. Mais Hugo Sanchez tacle clairement l'entourage du sextuple Ballon d'Or.

Hugo Sanchez fracasse le clan Messi