Mercato - PSG : Un autre titi va bientôt partir !

Publié le 7 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, Loïc Mbe Soh devrait prochainement être vendu par ses dirigeants. Un « titi » parisien de plus sur le départ…

Ces dernières semaines, le PSG a laissé filer gratuitement Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui se sont respectivement engagés libres avec l’ASSE et le Bayern Munich après être arrivés au terme de leur contrat avec le club de la capitale. Un mal récurrent depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, puisque ces dernières années, de nombreux talents issus du centre de formation sont allés éclore ailleurs qu’au Parc des Princes (Jonathan Ikoné, Kingsley Coman, Moussa Dembélé...). Et un autre « titi » du PSG est tout proche de la sortie.

Mbe Soh va quitter le PSG

Comme l’a annoncé Le Parisien, Loïc Mbe Soh (19 ans) devrait bientôt être vendu par le PSG afin de rapporter une indemnité de transfert à ses dirigeants, d’autant qu’il n’a plus qu’une année de contrat. Plusieurs écuries telles que Caen, Le Havre, Bordeaux ou encore Nottingham Forrest se sont déjà rencardés pour Mbe Soh, qui sera donc vraisemblablement le prochain titi à claquer la porte du PSG.