Mercato - PSG : Leonardo sait ce qu’il veut pour Aréola !

Publié le 6 septembre 2020 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2020 à 11h19

Avec l’arrivée de Sergio Rico en tant que deuxième gardien derrière Keylor Navas, l’avenir d’Alphonse Aréola au PSG semble s’assombrir. Leonardo ne devrait pas tarder à laisser filer le Français.

Le poste de gardien de but était l’un des chantiers que Leonardo souhaitait terminer au plus vite. Après avoir été prêté un an au PSG, Sergio Rico a définitivement signé au PSG samedi dernier pour 6M€. Il viendra suppléer Keylor Navas. Paris souhaite aussi garder le jeune Marcin Bulka avec lui. Alphonse Aréola ne semble donc plus avoir sa place au sein de l’effectif parisien.

Paris veut un transfert