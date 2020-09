Foot - Mercato -PSG

Mercato - PSG : Un nouveau départ au programme pour Leonardo ?

Publié le 6 septembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants de Loic Mbe Soh n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour la prolongation du jeune joueur, qui devrait quitter le PSG cet été.

À l’instar de nombreux titis parisiens avant lui, Loïc Mbe Soh va quitter son club formateur. Le défenseur, à qui il reste un an de contrat, n’a pas réussi à se mettre d’accord avec le Paris Saint-Germain pour prolonger. Selon Le Parisien , les deux parties négociaient sur un engagement du joueur de 19 ans jusqu’en 2024. Le club privilégierait une vente pour récupérer une indemnité de transfert pour l’international français des moins de 20 ans.

Un départ se dessine pour Mbe Soh