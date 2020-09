Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola n'a pas dit son dernier mot pour Koulibaly !

Publié le 6 septembre 2020 à 0h45 par La rédaction

Sur les traces de Kalidou Koulibaly pour remplacer Thiago Silva, Leonardo pourrait bien se faire doubler dans ce dossier. En effet, l’international sénégalais pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de la part de Pep Guardiola…

L’avenir de Kalidou Koulibaly semble se préciser. L’international sénégalais semble plus que jamais sur le départ de Naples, alors que le président Aurelio De Laurentiis a déjà fait savoir à de nombreuses reprises devant la presse qu’il est prêt à écouter les offres pour Koulibaly. Leonardo serait sur les traces du défenseur central napolitain pour succéder à Thiago Silva au PSG, cependant Pep Guardiola pourrait bien tenter une nouvelle offensive dans ce dossier…

Une deuxième offre en préparation